Vantornout legt zich neer bij keuze bondscoach

Klaas Vantornout "legt zich neer bij de keuze van de bondscoach" Hij valt naast de selectie voor het WK veldrijden in Luxemburg. "Het is jammer", aldus Vantornout, "maar ik leg me neer bij de keuze van de bondscoach".

"Ik heb tien mooie WK's op rij meegemaakt, tot vorige week hield ik niet eens rekening met een selectie", aldus Klaas Vantornout van Marlux-Napoleon Games, "maar na mijn goede prestatie van zondag begon ik toch weer wat hoop te koesteren. Ik voel me met de week beter worden, maar het woord is aan de bondscoach en ik wist dat het close zou zijn met die andere jongens. Het geeft me ergens wel voldoening dat ik nog in de weegschaal lag. Vorig jaar was er na mijn rotseizoen zelfs geen sprake van mij op een WK, nu kwam ik tenminste weer in aanmerking en dat toont toch aan dat ik goed bezig ben en het harde werk van de voorbije weken heeft geloond."

"Er komen nog enkele mooie wedstrijden aan, zaterdag in Zonnebeke, daarna in Hoogerheide en daar wil ik het beste van maken. Vervolgens vertrek ik op stage naar Calpe, waar ik goed kan trainen voor de laatste crossen. Daar wil ik ook nog wat laten zien."