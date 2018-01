Vantornout: "Ze zijn zo lief voor elkaar"

Wout Van Aert is topfavoriet, maar ook voor tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout (35) uit Torhout wordt het een heel speciale wedstrijd. Vantornout begint straks aan z’n laatste BK, want op het einde van het seizoen zet hij een punt achter z’n carrière. Nog één keer verrassen, zit er naar eigen zeggen niet meer in. Z’n twee Belgische titels, in 2013 en 2015 zullen sowieso altijd een hoogtepunt blijven. Vantornout was geen veelwinnaar, maar wel altijd goed voor wat controverse of een uitgesproken mening. En dat is nog niet veranderd. Klaas Vantornout: "Ik hou wel van die speciale sfeer, een gespannen sfeer. Nu heb je dat wat minder. Ze zijn allemaal heel lief voor elkaar, logisch ook, de pers en de sociale media spelen een heel belangrijke rol. Er zijn geen klootzakjes meer, er zijn weinig duels. De mensen vinden dat jammer."