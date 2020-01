Wingene doet het seizoen nog uit in derde amateurklasse, maar zal volgend jaar opnieuw beginnen in vierde provinciale.

Het ging al een tijdje niet goed in Wingene, vooral omdat het sponosrbudget dit seizoen een pak was gekrompen. En dus heeft het bestuur besloten om de tering naar de nering te zetten. Volgend seizoen start de club opnieuw in vierde provinciale. Dan wil het vooral de Wingense jeugd een kans geven. (later meer)