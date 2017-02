Vechten tegen kanker op Battle Arena in Zwevegem

Zaterdagavond vond de 13 de editie van Battle Arena in Zwevegem plaats. Het vechtsportgala was met een kleine 1000 toeschouwers uitverkocht. Een tiental vechters schonken hun prijzengeld aan de Stichting Tegen Kanker.

Waaronder ook militair Tom Vansteenkiste , die voor de zesde keer deelnam. Vorige week verloor hij zijn beste vriend Pedro aan kanker. Maar dat belette hem niet om zijn kamp op te dragen aan zijn overleden vriend, al na één ronde won Vansteenkiste door opgave van de tegenstander.

Bruno Derijcke, organisator van het event en eigenaar van Siam Gym, wil met Battle Arena andere vechtsporten naast het traditionele boksen in de kijker zetten: “Battle arena is een gala waar aandacht is voor verschillende vechtsporten zoals kickboksen, thaiboksen, MMA en K1. Deze sporten winnen aan populariteit en geven we graag een plaats hier in Zwevegem”, aldus Derijcke. Hij besloot om een deel van de opbrengsten aan het goede doel te schenken.

In totaal waren er 16 kampen (2 in het voorprogramma en 14 in het hoofdprogramma) en namen er vier vechters uit de stal van Siam Gym Zwevegem deel: Tom Vansteenkiste uit Harelbeke, Christof Six uit Izegem, Sead Ismael uit Roeselare en Kim Geirnaert uit Deinze.