Veel pech voor West-Vlamingen op WK

Vermeersch: "Mijn wedstrijd was zoals mijn hele jaar: vol pech. Ik was heel goed vandaag. Er zat zeker een plaats in de top vijf in. Maar reed zeven of acht keer lek. Er zaten veel stenen in de grond. Ik denk dat enkel Wout van Aert niet is lekgereden. Door al die lekke banden durfde ik in de laatste twee ronden geen risico's meer nemen. Toch breekt mijn versnellingsapparaat af in de laatste afdaling. Gelukkig verlies ik daardoor geen plaatsen meer."

Vanthourenhout: "Tot halfkoers zag het er heel goed uit. Tot ik in de vierde ronde voor het eerst lek reed. Daarna ben ik elke ronde lekgereden. En de laatste ronde ga ik dan ook nog eens zwaar onderuit. Het was een WK om snel te vergeten."