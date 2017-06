Veel volk op eerste training Club onder Leko

Hij vervangt Michel Preud'Homme.

De spelers verzamelen na een viertal weken vakantie weer in Brugge voor de start van de trainingen. In tegenstelling met voorgaande jaren vinden alle oefensessies - de jaarlijkse stage in Nederland uitgezonderd - in Jan Breydel plaats en dus niet in Westkapelle. Alle spelers, op de internationals na, beginnen aan de voorbereiding met een eerste veldtraining om 11 uur, het is tevens de eerste kennismaking met de nieuwe gezichten in en rond de ploeg

Heel wat supporters komen alvast een kijkje nemen hoe de nieuwe trainer de zaken aanpakt.