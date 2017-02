Veldrijden : Klaas Vantornout blijft toch

Verrassend, want afgelopen weekend leek het liedje uit voor Vantornout. Zaterdag kreeg hij, na de Superprestige in Middelkerke, naar eigen zeggen een slecht telefoontje van teammanager Jurgen Mettepenningen. Die wilde gebruik maken van een opstapclausule in het contract van Vantornout en hem op 1 maart 2017 de wacht aan zeggen. Dixit Vantornout, Mettepenningen ontkende dat.

Maandagavond - twee dagen later - blijken de plooien ineens glad gestreken. Het team laat via Twitter weten de twee het bijlegden. Vantornout blijft dus toch nog een jaar in dienst van het team.