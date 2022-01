Veldrijden: Lichterveldenaar Joran Wyseure knap tweede in Gullegem

Enkele dagen voor het Belgisch kampioenschap laten de favorieten voor de Belgische titel de zware moddercross in Gullegem aan zich voorbijgaan.

De grote favoriet vandaag is dan ook de Brit Tom Pidcock. Maar met meer dan zestig starters, stropt het al in de eerste bocht. Pidcock mist zo zijn start.

De Brit raakt niet in paniek en blubbert zich gestaag een weg naar de leiding. In ronde twee, op het wasbord, kan enkel Quinten Hermans de Brit nog volgen. Maar Gullegem heeft een oervlaams modderparcours en dus geeft Hermans niet af. Wortegemnaar Tim Merlier rijdt even op plaats drie. Pidcock heeft een kwaaie klant aan Hermans, die hem onder druk zet, maar nooit definitief wegraakt. Tot eind de vierde ronde Hermans kraakt. Pidcock is weg. (Lees verder onder de foto)

Verbazend sterke Joran Wyseure

Hermans ziet Joran Wyseure naderen. Knap hoe de jonge Lichterveldenaar hier bij de profs meer dan stand houdt. Zondag is hij jarig, op het BK, 21 wordt hij er dan. Dat BK-podium mag een doel zijn bij de beloften. Want terwijl Pidcock naar de zege rijdt, heeft Wyseure Hermans in de laatste ronde te pakken. En hij gaat er op en er over. Wie hem nog niet kende, zal dat na vandaag wel doen: Joran Wyseure. Pidcock is een mooie winnaar, op plaats twee mag Wyseure trots zijn.

Hij blikt ook vol vertrouwen vooruit naar het BK bij de beloften, zondag in Middelkerke. Al zijn er pakweg zeven kanshebbers op het podium.

Ik ben echt super tevreden met mijn tweede plaats vandaag. Het was redelijk stoempen maar ik kon redelijk op het gemak opschuiven en de hele tijd mijn eigen tempo rijden zonder over mijn toeren te gaan. Ik denk dat ik bij manier nog vrij zuinig naar de tweede plaats kan rijden. Maar ik ben echt super content. Het gevoel zat goed en dat geeft me veel vertrouwen naar zondag toe.