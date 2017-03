De Veloopzwem in De Haan is de traditionele opener van het triatlonseizoen. Een belangrijke eerste test dus voor toppers als Louis Naeyaert en Sanne Swolfs. En met zo’n 250 deelnemers aan de start blijft de sport ook heel populair in onze provincie.

In amper twee weken tijd was de Veloopzwem helemaal volzet, de triatlonsport is opnieuw hip. De combinatie van drie sporten is leuk: kameraadschap wordt met het vriendschappelijke gecombineerd. De Bruggeling Naeyaert won voor het tweede jaar op rij de Veloopzwem, bij de dames was Jolien Vandemoortele uit Kortrijk de sterkste.