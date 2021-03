Verbluffende Asgreen pakt E3

De wind staat behoorlijk strak, het is een E3 zonder veel studiewerk vooraf. Een mooie kopgroep van twaalf met oud-winnaar Niki Terpstra, Andre Greipel, de Zwitser Johan Jacobs uit Middelkerke en Jelle Wallays wacht de heuvelzone niet af en geeft het wedstrijdbegin kleur.

Putch op de Taaienberg

De Taaienberg is in de E3 altijd een mikpunt. Deceuninck-Quick.Step heeft er duidelijk een plan. Dat blijkt ook op de kasseien. De wolven voeren de forcing. De vorige winnaar - Stybar - Asgreen, Lampaert en Senechal zijn mee. Ook Van Aert en van de Poel schuiven - uiteraard - mee, net als Jasper Stuyven, de winnaar van Milaan-San Remo, Trentin en Matthews. Een elitegroep lijkt weg, maar daar valt Wout Van Aert uit met een lekke band. Ineens is de situatie weer anders. Jumbo-Visma moet nu achtervolgen en niet meer afstoppen.

Asgreen solo van ver

Op de Boigneberg probeert Asgreen het tempo hoog te houden met een demarrage in de kopgroep want de gele brigade is op komst. Even later sluiten Van Aert en co weer aan. Asgreen is zo alleen aan het front, het is nog ver op 60 kim van Harelbeke. Het is een nerveus tussenmoment.

Zeker wanneer van der Poel nog eens aan de boom schudt. Meterslang tempo maken op de kasseien. De anderen harken om erbij te raken. Maar iedereen ligt op vinkenslag en laten hem niet gaan. Meteen erna zijn de favorieten er niet bij, en kunnen er wel enkelen op zoek naar Asgreen. Met Oliver Naesen en Gianni Vermeersch en Senechal als waakhond. Maar Asgreen, die krijgen ze niet in zicht. De Deen stoomt door. (Lees verder onder de foto)

Vuurwerk op de Paterberg

Als de groten nog iets willen proberen, moet het op de Paterberg gebeuren. Het verschil is er al boven de minuut. En dat gebeurt. Van Aert geeft er katoen, Stybar gaat mee, ook Greg Van Avermaet en van der Poel. Lampaert moet hier de rol lossen. En ineens gaat het snel. Op de Oude Kwaremont zijn die vier al bij Naesen en co gekomen en brengt Van Aert het verschil op een seconde of tien. Lampaert en Van Baarle moeten kilometerslang achtervolgen om toch nog de sprong te maken tot die favorietengroep. Dat brengt vooraan als voornaamste namen Van Aert, van der Poel met Vermeersch, Quick.Step met Lampaert, Sénéchal en Stybar en het duo van Avermaet-Naesen voor AG2R. Maar Asgreen pakken ze nog altijd niet. (Lees verder onder de foto)

Beslissing op het Vossenhol

Want even later, op de Varent, legt Lampaert er het blok op. En zo loopt Asgreen weer uit tot een halve minuut.

Op het Vossenhol gaat Van Aert in de tegenaanval. Maar even later parkeert de kopman van Jumbo-Visma. van der Poel geeft door en krijgt Stybar, Van Avermaet, Senechal en Naessen mee. Ook Van Baarle sluit nog aan. En dat blijkt de doodsteek voor de dappere Asgreen. In Vichte is zijn strijdlied uit. De absolute finale wordt er één met van der Poel, het AG2R-duo, drie wolven (Stybar, Senechal en Asgreen) en eenzaat Van Baarle.

Toch Asgreen

Maar Asgreen had zijn laatste pijl nog niet verschoten. Dat gebeurde op vijf kilometer van de streep in de straten van Harelbeke. Van achter uit demareerde de Deen. van Avermaet probeerde hem nog te halen, maar Kasper kraakte niet. En zo wint Asgreen de E3 Harelbeke, voor Senechal en van der Poel.