In de tweede amateurklasse trok de wedstrijd tussen Gullegem en Mandel onze aandacht. De thuisploeg staat na twee speeldagen nog steeds met lege handen. Wat een verschil met de blitzstart van de nieuwe fusieploeg, die al korte metten maakte met Winkel en Westhoek.

De 0-7 nederlaag tegen Londerzeel van die laatste, plaatst de sterkte van Mandel United misschien wel in perspectief. Toch is Gullegem niet onder de indruk van de cijfers.

De wedstrijd is gespeeld na 63 minuten. Met vier punten voorsprong hoeft Gullegem niets meer te vrezen van Mandel. De bezoekers dreigen nog even via de ingevallen Araujo, maar de stand verandert niet meer. Gullegem pakt verdiend zijn eerste zege van het seizoen, Mandel staat weer met de voeten op de grond.