Verkoop van KV Kortrijk aan Kaminski Group gaat niet door, club zet verkoopproces stop

"Vincent Tan zal zijn engagement blijven opnemen", klinkt het dinsdag in een mededeling van KVK. "De voorbije seizoenen investeerde onze eigenaar al meermaals fors in verschillende sportieve dossiers en in de operationele werking van de club. Hij zal dat ook in de toekomst blijven doen, bijvoorbeeld bij de bouw van het nieuwe oefencomplex op het Kouterveld."

Nieuw managementteam

Twee weken geleden werd na onderling overleg besloten dat Matthias Leterme per direct zijn taken als CEO van KV Kortrijk neerlegt. Guillaume Nuytten, eerder CFO, wordt CEO Non-Sports. Pieter Eecloo, eerder Head of Scouting, is de nieuwe CEO Sports. Samen met Jelle Brulez als Chief Operations Officer en Rik Foulon als Chief Sports Officer zullen zij in het managementcomité de krijtlijnen voor de operationele en sportieve werking van de club uittekenen, in nauw overleg met de Raad van Bestuur.

Jelle Brulez, COO KVK: “Deze nieuwe structuur moet de club nu in staat stellen om snel en krachtdadig te schakelen richting het nieuwe seizoen. Het mag duidelijk zijn dat we daarbij verder willen bouwen op het sterk werk dat de afgelopen jaren geleverd is. Wij kijken met vertrouwen naar de komende weken en maanden om de groei van afgelopen seizoen te bestendigen. Ondanks de onduidelijke situatie van de laatste weken, bevestigden onze supporters, onze hoofdsponsor AGO JOBS & HR, en de andere main partners hun blijvend geloof in de club. Wij staan er ook op om alle interne medewerkers te bedanken voor hun blijvende inzet en geduld de afgelopen weken. Met dit sterk intern team van gedreven mensen kunnen wij nu verder aan de slag.”

Pieter Eecloo, CEO Sports KVK: “Het is goed dat er duidelijkheid is en dat we, met de steun van de huidige eigenaar, opnieuw naar de toekomst kunnen kijken. De voorbije weken hebben we veel voorbereidend werk geleverd. We kunnen daarbij rekenen op een ervaren scoutingsteam en de expertise van Rik Foulon. Met Edward Still stelden we een hoofdcoach aan waar we 100% in geloven om dit vernieuwde KVK op het veld te trekken. Door het goede beleid van de afgelopen seizoenen en transfers zoals die van Moffi en Watanabe hebben we slagkracht op de transfermarkt. We zullen dan ook in de komende weken onze kern verder versterken.”

