Verloop kampioenenviering Club Brugge ligt vast

Dat er volgende week maandag een groot kampioenenfeest komt voor Club Brugge op de Grote Markt, dat wisten we al. Maar nu zijn er ook meer details bekend.

Het feest begint om 18u 's avonds. Spelers en staf van Club Brugge krijgen een huldiging op een groot podium op de Markt. Daar vindt drie dagen later ook de Heilig Bloedprocessie plaats. En de dag voordien is er ook al een kampioenenviering op de Platse in Sint-Andries, bij het stadion. Dan speelt Club zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht.

Burgemeester Dirk De fauw: “In naam van het voltallige stadsbestuur feliciteer ik de staf, de spelers en het bestuur van Club Brugge met het behalen van de achttiende landstitel in het voetbal. Een schitterende prestatie die we volgende week graag uitgebreid vieren. Na twee uitgestelde vieringen zal dit feest dubbel en dik worden gewaardeerd door de vele supporters met een blauw/zwart hart.”