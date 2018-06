Vermaelen en Alderweireld in VBS Bellegem

De school nam deel aan een wedstrijd van Ketnet en de Rode Duivels. Met de wedstrijd willen ze Pleegzorg Vlaanderen in de kijker te zetten. Scholen met een originele actie rond pleegzorg konden een bezoek van de internationals winnen. Voor West-Vlaanderen is dat dus de VBS Bellegem geworden.

In de klassen werd er gepraat over wat pleegzorg is, maar er was ook een sleep-over. Kinderen konden voor één nachtje bij een ander gezin gaan slapen. Nadien werd dat besproken in de klas: wat was leuk, minder leuk? Wat waren de verschillen en gelijkenissen met jouw thuissituatie? Zou je het leuk vinden om voor langere tijd je eigen gezin te moeten missen, ...?

De kinderen maakten ook samen met de leerkrachten een nieuwe tekst over Pleegzorg op het lied “Zoutelande”.