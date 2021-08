Vermeersch op plek drie in GP Jef Scherens

Niet Tim Merlier, die pas zevende werd, maar wel Gianni Vermeersch was zondag in de GP Jef Scherens de snelste man binnen Alpecin-Fenix. Vermeersch moest enkel Niccolo Bonifazio en Nacer Bouhanni voor laten gaan.

In een hectische laatste kilometer was de West-Vlaming zijn sprinter Tim Merlier uit het oog verloren, net toen hij de spurt wou aantrekken. Vermeersch ging dan maar zijn eigen kans, met een podiumplaats tot gevolg.

"Mijn taak bestond erin mee te glippen mocht er in volle finale zich nog een uitval hebben voorgedaan", legde hij na afloop uit. "Tijdens de laatste klim was er een kleine afscheuring maar al vrij snel vloeide alles weer samen. En dan werd het duidelijk dat alles zou beslecht worden na een massasprint.", getuigt Vermeersch.

Normaal werd dan de kaart van Merlier getrokken, maar in de slotkilometer liep het echter helemaal mis. "Ik zat nochtans in ideale stelling. Er moet een hapering geweest zijn, met bijna een valpartij tot gevolg, hoorde ik achteraf. Ik was het spoor van Tim, voor wie we de sprint gingen aantrekken, helemaal kwijt."

Uiteindelijk begon hij aan z'n eigen sprint, en hoopte Vermeersch dat de kopman misschien toch nog de weg naar z'n wiel vond. "Ik kon m'n snelheid vrij goed aanhouden, maar Tim raakte uit m'n vizier." Toch uiteindelijk een mooie derde plaats voor de West-Vlaming.