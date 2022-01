Vermeersch opgelucht: "ik kan toch nog crossen."

Vermeersch stond quasi onvoorbereid aan de start, en is dus zeker tevreden met een vijfde stek. “Oef... Ik kan toch nog crossen. De voorbije wedstrijden heb ik er een beetje aan getwijfeld. Het was niet wat ik ervan verwacht had, maar vorige week in Herentals kreeg ik het goede gevoel weer meer te pakken,” vertelt een tevreden Vermeersch.

Focus op het wegseizoen

“Dit was mijn laatste cross vandaag. Ik ben blij dat ik me toch heb kunnen tonen. Ik maakte zo twee à drie ronden voor het einde een fout op de zandhelling waardoor ik eraf lag, samen met Toon Aerts. Zo kon ik de sprong niet meer maken voor het brons. Maar ik ben wel tevreden,” besluit Vermeersch, die de focus nu volledig op het wegseizoen legt.

