Vermeersch soleert naar tweede seizoenszege in Ardooie

Nog steeds geen van der Poel en Van Aert in het veld, maar ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout gaven verstek voor Ardooie. Met Gianni Vermeersch, Tom Pidcock, Tijs Aerts, Tim Merlier en Jelle Wallays stonden er toch leuke namen aan de start.

De Britse kampioen nam de beste start, maar zag een sterke Gianni Vermeersch stevig aanklampen. Op een twintigtal seconden volgde een zestal met Tim Merlier, Nicolas Cleppe, Diether Sweeck, Dieter Vanthourenhout, Thomas Mein en Thijs Aerts. Die zes zouden de twee koplopers nooit meer terugzien. Vermeersch knokte zich tot in het wiel van Pidcock, en kon van daaruit rustig controleren. Tot op twee ronden van het einde de Klerkenaar het verschil maakte in de technische zone. Pidock werd op acht seconden gezet, en kreeg de kloof niet meer dicht. Bij de achtervolgers was Aerts weggereden, maar Merlier en Cleppe gaven niet af. De nationale wegkampioen zou in de slotfase nog voorbij Aerts naar de derde podiumplaats rijden.

Maar dat gebeurde op 45 seconden van de kop van de wedstrijd. Vermeersch hield stand en pakte zo zijn tweede zege van het seizoen. Pidcock eindigde op 12 seconden. Cleppe werd nog vijfde, Vanthourenhout zesde.