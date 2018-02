Vermote bijna in Kuurne-Brussel-Kuurne, Groenewegen wint

De poort naar Kuurne-Brussel-Kuurne is nog altijd de Oude Kwaremont. Yves Lampaert voerde er de forcing. Met Van Avermaet in het wiel reed hij de laatste meters dicht op de vroege vlucht van de dag, waar ook Piet Allegaert bij was. In de afzink vormde zich zo een interessante kopgroep van 23. Met Oss, oud-winnaar Jasper Stuyven, voor Lotto Benoot, Wallays en Maes. En ook de Franse kampioen Arnaud Démare.

Astana, de winnaar van gisteren, had niemand mee en leidde de achtervolging voor Magnus Cort Nielsen. Maar voorin bleef het niet rustig. Na Nokereberg trokken twee locomotieven op avontuur. Jasper Stuyven, gisteren vierde, had met Daniël Oss een tempobeul mee. Twee mannen die een eind ver kunnen raken. Alleen kwam er achter hen een hergroepering. De Astana’s brachten het peloton terug. En net voor het aansnijden van de plaatselijke ronden reed Oss achteraan lek. Even later zat de vlucht van Stuyven erop.

Bijna Vermote

Alle kaarten voor een massaspurt lagen nu op tafel. Al heb je er dan altijd die ook hun troefkaart nog willen uitspelen. Guillaume Van Keirsbulck probeerde het even. En met nog acht kilometer te gaan ging Julien Vermote. Die woont vlakbij, op de grens van Kortrijk en Kuurne, en kan een stukje knallen tegen de chrono. Vermote kreeg eerst Duval en later nog Vliegen mee. Hij was de motor van een knappe poging. Vermote trok in de laatste kilometer nog alleen naar de meet. Maar het peloton viel hem in de nek. Dylan Groenewegen won de spurt, afgescheiden voor Arnaud Démare en Sony Colbrelli.