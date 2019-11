Vermote vol motivatie na moeilijkste jaar uit carrière

"Mijn niet-selectie in de Tour heeft me wel doen nadenken. Als je nog eens zoiets meemaakt dan is dat niet goed voor je carrière. Eén jaar of enkele maanden dat kan nog. Ik wil het geen twee keer meemaken. Ik denk dat Cofidis sportief wel een goede keuze is voor mij: 't is een Franse ploeg maar ze hebben de cultuur van hier", aldus Vermote.

"Drie weken op een berg"

"Ik had geïnvesteerd om er te staan in de Tour, ik had hoogtestage gedaan in mijn eentje, drie weken op een berg. Als je dan achteraf hoort dat ze niet eens wisten dat je op hoogtestage geweest was dan stel je toch vragen. Ik heb geen topseizoen gedraaid maar deed wel de nodige voorbereiding."

Nieuwe manager

Vermote wisselt dit jaar niet alleen van ploeg maar ook van manager. Hij legt zijn wielercarrière vanaf nu in de handen van zijn broer, Alphonse. En daar heeft Julien zijn reden voor. "Mijn vorige manager was meer dan een week onbereikbaar, in de meest cruciale periode van het jaar. Dat werkt niet en dan is de beslissing nog net iets gemakkelijker. Voor mijn broer was het ook geen cadeau als je nog een ploeg moet zoeken voor een renner in oktober. Hij heeft dat goed opgelost", weet Julien Vermote.

"Scoren in de klassiekers"

Dat Vermote iets kan bewijst hij in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2018. Hij beseft dat het komend seizoen meer van dat moet zijn: "Ik heb zeker minder in beeld gereden, dit jaar was in het algemeen minder. Ik vind dat ik bij Dimension Data goed gestart was, met een beetje geluk win ik Kuurne-Brussel-Kuurne en dan ging iedereen anders spreken", aldus de renner.

"Dit jaar heb ik een vrije rol in het voorjaar, in de klassiekers wil ik scoren. Dan is er ook nog Viviani voor de sprints in de Tour. Voor mij is dat echt een goeie combinatie."

Eerste belangrijke afspraak op 29 februari voor de opener van het Belgische wielerseizoen, de Omloop Het Nieuwsblad.

