Vernedering Zulte Waregem: uitgeschakeld door Olympic Charleroi

Het duel tussen Olympic Charleroi en Zulte Waregem bleef lange tijd zonder doelpunten. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Zulte Waregem meer en meer de bovenhand.

Maar de thuisploeg bleef knokken en kwam in de slotfase zowaar op voorsprong. Delbergue vlamde na een afgeslagen hoekschop de afvallende bal knap in doel. Zulte Waregem had geen reactie meer in huis.

Olympic Charleroi treft in de achtste finales Eupen, dat door het forfait van Rupel Boom zonder te spelen door mocht naar de laatste zestien.