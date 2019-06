Verraes derde op BK tijdrijden elite zonder contract

De wind waait ongemeen hard in Middelkerke. "Bij het keerpunt in Lombardsijde was het echt of ik tegen een muur reed," puft Benjamin Verraes nog na. "Van meer dan zestig kilometer per uur naar veertig kilometer, het zegt genoeg. Na de eerste ronde had ik maar twee seconden achterstand op Kurt Geysen, en normaal gezien kan ik in de tweede ronde wel mijn tempo aanhouden, maar blijkbaar is hij toch nog iets kunnen versnellen. Ik veronderstel dat hij in die oneindig lang laatste rechte lijn het verschil heeft gemaakt. Derde ? Dan kun je even goed tiende zijn. Ik was maar voor een plaats gekomen, en dat was in het midden van het podium," verbijt de uitgeweken Menenaar toch zijn ontgoocheling.

Kurt Geysen (Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC), een veertigjarige Kempenaar uit Mol, is dus de verrassing van dit BK, alhoewel het niet de eerste keer is dat hij op een BK-podium staat. Na een ronde had hij met 15:26 twee seconden voor op Verraes, en vier op Rutger Wouters. Provinciaal kampioen Filip Speybrouck realiseerde de zesde tijd (15:38), Maxime Farazijn de zevende (15:43).

Geysen maakte het verschil in de tweede ronde. Rutger Wouters werd uiteindelijk tweede, voor Benjamin Verraes.

Uitslag

1 Kurt Geysen 32:02 voor 25,6 km (gem 47,38)

2 Rutger Wouters 32:10

3 Benjamin Verraes 32:12

4 Nick De Weerdt 32:15

5 Maxime Farazijn 32:19

6 Sander Elen 32:22

7 Jeff Peelaers 32:28

8 Filip Speybrouck 32:31

9 Viktor Van Den Branden 33:07

10 Mattias Raeymaekers 33:08