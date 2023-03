Verrassend: Bruggeling Ruben Blommaert stopt met kunstschaatsen

"Dit was een seizoen met meer dieptepunten dan hoogtepunten", schrijft Blommaert op Instagram. Hij vormde de voorbije drie jaar een duo met de Fins-Russische Efimova. Hun doel was kwalificatie voor de Olympische Winterspelen in 2026 in Italië, in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Maar hun verstandhouding was niet meer honderd procent.

"Andere benadering"

"Ik heb het plezier altijd meer gewaardeerd dan de resultaten", legde Blommaert uit. "We hebben een andere benadering van hoe we onze sport willen beoefenen. Dat is oké, maar het kan niet meer om dagelijks samen te werken."

Blommaert had in het verleden al veel verschillende partners. Ook financiële redenen speelden een rol. Blommaert, tweevoudig Duits kampioen, ziet er tegenop de voorbereiding op een nieuw seizoen zelf te financieren nu de Duitse bond geen geld heeft. Hij wil zijn loopbaan als coach voortzetten.

