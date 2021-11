Verrassing: Knack Roeselare uitgeschakeld in de beker

Verrassing (alhoewel) in de kwartfinale van de Beker van België volleybal. Knack Roeselare, dat de laatste 6 (!) jaar de beker won, is uitgeschakeld in de kwartfinale. Roeselare verloor in eigen huis van ploeg in vorm: de buren uit Menen.

Roeselare, zelf in competitie ongeslagen leider, was nochtans gewaarschuwd. Menen was ijzersterk aan de competitie begonnen met een 9 op 12 en het vertrouwen in het zenith. Het West-Vlaamse duel in de kwartfinale, met rechtstreekse uitschakeling, was er één met het mes tussen de tanden.

Menen verraste al meteen door de eerste twee sets te winnen, met 23-25 en 21-25. Roeselare probeerde nog terug te knokken en won set drie (25-22) maar het mocht niet baten. Menen haalde ook set vier binnen (22-25), won zo in het hol van de leeuw, en staat in de halve finale. Knack mag voor het eerst in zes jaar tijd niet naar de Lotto Arena voor de finale.

Een videoverslag van de wedstrijd krijg je donderdag te zien op Focus en WTV.