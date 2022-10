Verrassingsontvangst voor wereldkampioen gravelbike Gianni Vermeersch in supporterscafé

Gisterenavond stond wereldkampioen Gianni Vermeersch een uitbundig verrassingsfeest te wachten in café ‘t Rooneplezier in Houthulst. Vorige zondag werd hij de allereerste wereldkampioen gravelbike in Italië.

Vrijdagavond wachtten tal van supporters de wereldkampioen op in de luchthaven om daarna af te zakken naar het café. Vrienden, familie en fans verwelkomden hem met het liedje “We Are The Champions” en daarna toonden ze nog eens zijn overwinning nog eens op groot scherm. In het supporterscafé vertelde Gianni Vermeersch hoe hij de Italiaan Daniel Oss losreed. Ook gaf hij een verklaring hoe het kwam dat hij er na zijn aankomst helemaal niet afgepeigerd uitzag. Het was feesten tot in de vroege uurtjes voor onze wereldkampioen uit Klerken.

