Wat is beaufort, en hoe lastig is het om tegen bijzonder stevige wind in te stappen? Voor het antwoord haalden ze er in Duitsland een grote windturbine bij. Die maakt windstoten met een kracht van 12 beaufort, kiter Steve Verelst trotseerde de windsnelheid.

Dit is één van de onderdelen van Red Bull Gone With The Wind. Een uitdaging voor kitesurfers om met hun materiaal op het strand één kilometer tegen de wind in te lopen, daarna op zee te gaan en zoveel mogelijk in de lucht te blijven.