Vicekampioen Hermes Oostende wint van Michelbeke

In de eerste klasse van het damesvolleybal won Hermes Oostende gisteravond tegen het Oost-Vlaamse Michelbeke.

In Oostende speelde bekerwinnaar en vicekampioen Hermes Oostende gisteravond tegen Michelbeke. Ze wonnen 3 van de 4 sets, en zorgen zo voor een goede start van de competitie.

De eerste set won Oostende met 25-20. In de tweede set zorgde kapitein Nina Coolman mee voor de overwinning: 25-19. In de derde set werd het spannend, en verloor Hermes: 30-32 op het bord. Ze herpakten zich goed in de vierde set, en wonnen vlot met 25-13.

Met deze overwinning staat de vicekampioen nu op een gedeelde vierde plaats in de competitie.