Vier vrienden breken wereldrecord Padel Marathon in Knokke-Heist

In Knokke-Heist hebben vier vrienden het wereldrecord Padel Marathon verbroken. Het werd een mentale uitputtingsslag, die met succes is volbracht.

Wim Heyvaert, André Rufino, Noah Moerkerken en Mathieu Loosvelt speelden in totaal 30 uur en 39 minuten. Dat is ruim 2 uur langer dan het vorige wereldrecord. De vier vrienden zijn lid van de tennisclub in Duinbergen, die 1300 leden telt.

De opbrengst van de wereldrecordpoging gaat naar Het Baken, Het Boothuis en Het Vlot, drie initiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit weekend vindt in Knokke ook een zomer gala plaats met topspelers van over de hele wereld.