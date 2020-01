Vierde wereldbekerzege voor Iserbyt

Eli Iserbyt heeft de Wereldbekerwedstrijd in Nommay gewonnen. Hij haalde het in de sprint van Toon Aerts.

Mathieu Van Der Poel stond vandaag niet aan de start en dan krijg je vaak een spannende wedstrijd. Toon Aerts en Eli Iserbyt losten elkaar in de beginfase voor geen meter. Het was wachten tot de vijfde ronde vooraleer één van hen wegreed. Toon Aerts fietste een voorsprong van twintig seconden samen op de West-Vlaming.

De wedstrijd leek beslist, maar dat was buiten Iserbyt gerekend. Hij dichtte de kloof met Aerts en draaide de rollen meteen om. Nu was Aerts op achtervolgen aangewezen. Maar in de slotfase kwam ook Aerts weer aansluiten. Iserbyt bleek uiteindelijk de snelste in de sprint. Belgisch kampioen Laurens Sweeck vervolledigde het podium. Op de erelijst in Nommay volgt Iserbyt Mathieu Van Der Poel op.