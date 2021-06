Vieren op het EK-dorp: Moendial in Moen

Vieren deed u gisteren vaak meer gedisciplineerd dan anders: in een EK-dorp, met 400, zittend aan een tafel, bij een groot scherm en vooraf geregistreerd. Maar bij een Duivelse zege kan ook dat best leuk zijn. Zoals in Moen.

De 'Moendial' in Moen is intussen een klassieker onder de supporterdorpen wanneer de Rode Duivels op een groot tornooi spelen. Bij elke wedstrijd van de nationale ploeg staan er - in corona-opstelling - 100 tafels en kan iedereen die zich vooraf inschreef, coronaveilig de match meepikken.

Uitverkocht

De openingswedstrijd tegen de Russen was in Moen alvast uitverkocht. Uitgedost in de nationale kleuren warenheel wat mensen er klaar voor, onder een stralend zonnetje. En al gauw mocht er gevierd worden ook. Bij de snelle 1-0 van Lukaku, na mistasten achterin bij de Russen, sprong iedereen al een eerste keer op. De 2-0 van Meunier nog voor de rust, zorgde al voor een Mexican Wave. na een vooral controlerende tweede helft bracht de 3-0 van Lukaku nog een fijn orgelpunt.

Duivels leiden

De Belgen leiden zo hun poule, met 3 punten en een mooi doelpuntensaldo. Eerder zaterdagavond, tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Finland, was de Deense sterspeler Christian Eriksen op het veld in elkaar gezakt. Hij werd minutenlang gereanimeerd, maar is nu weer bij bewustzijn. Onder meer Lukaku, Vertonghen en Alderweireld, die tegen Rusland aan de start staan, voetbalden al samen met Eriksen. De match werd nog hernomen en Finland won - verrassend - met 0-1.

Lees ook