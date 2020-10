Viggo Van Neste is tweede geworden op het BK voor nieuwelingen in Affligem.

De wedstrijd bij de eerstejaars eindigde in een massaspurt, en daarin moest de Bruggeling van Canguru-QTS-Air College Cycling Team enkel zijn meerdere erkennen in Steffen De Schuyteneer. Die nam trouwens drie mannen van Canguru te grazen, want op plaatsen drie en vier eindigden Sente Sentjens en Victor Vaneeckhoutte, nog twee mannen van Rik Devoogdt. Op de vijfde plaats finishte Miel Tienpont van Gaverzicht-Be Okay.