Vijf WorldTour-ploegen in Driedaagse Brugge-De Panne

Bovendien nemen met Veranda's Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, Topsport Vlaanderen-Baloise en WB Aqua Protect Veranclassic alle Belgische Pro Continental-ploegen deel. Ook het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij en de Franse ploegen Cofidis en Vital Concept tekenen present in de Driedaagse, die een tweedaagse geworden is met ook nog een WorldTour-wedstrijd bij de vrouwen, die een dag later op donderdag 22 maart gereden wordt. Daar verschijnt onder meer de Nederlandse wereldkampioene Chantal Blaak aan de start.