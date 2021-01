Vijfklapper voor Essevee

Zulte Waregem voelt zich kiplekker in 2021. Het pakt 12 op 12 uit zijn jongste vier matchen en won zaterdag met 1-5 bij Waasland-Beveren. Het degradatiespook is weggevlogen uit het Regenboogstadion.

Francky Dury moest met

Nikolaos Kainourgios

een gelegenheidsspits in de aanvalslinie zetten, maar dat pakte erg goed uit. Hij en Gianni Bruno scoorden elk twee keer. Essevee is zo mee in een erg ruim peloton van ploegen die allemaal nog strijden om de derde plaats. Want tussen het nummer het nummer twaalf in de stand (Eupen) en het nummer drie (Charleroi) liggen er amper zes punten.

De grasmat was zo goed als sneeuwvrij op de Freethiel. Nadat zowel Jackers als Bostyn aan de bak moesten, viel het openingsdoelpunt op het half uur. Bruno nam de bal mee in de zestien en vloerde Jackers met een gekruist schot. Nog voor de rust klom Essevee op 0-2. Kainourgios kopte aan de tweede paal een voorzet van De Bock binnen.

Na de rust bracht Frey van op de stip nog even hoop voor de thuisploeg (1-2) maar dan was het over and out voor Waasland-Beveren. Bruno lukte zijn tweede goal maar liet een derde treffer liggen van op de stip. Kainourgios was evenwel goed gevolgd voor de 1-4. Armenakas maakte de vijfklapper rond. Zulte Waregem staat nu negende met 30 punten.