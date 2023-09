Vincent Euvrard nieuwe trainer Zulte Waregem

Zulte Waregem startte het seizoen met 7 op 12, maar dat is dus onvoldoende. Essevee wil naar eigen zeggen "niets aan het toeval overlaten om in één seizoen terug te keren naar 1A".

Eddy Cordier, CEO bij SV Zulte Waregem: “Het is ongelofelijk hoe de hele club, de supporters en partners zich achter het team scharen. Frederik en Davy verdienden ons vertrouwen. Maar we zullen ook ervaring met deze competitie nodig hebben om te slagen. Daarom voeren we nu deze herschikking door, hoezeer deze beslissing ook lijkt te botsen met het DNA van de club. Want Essevee staat voor vertrouwen en standvastigheid. Met Vincent Euvrard bouwen we verder aan de club en halen we een kampioenenmaker in 1B binnen, wat ons in staat moet stellen onze ambities waar te maken.”

Vincent Eurvard loodste vorig seizoen RWDM naar de hoogste klasse. In 2020 speelde hij met OH Leuven de promotiefinale waarmee ze naar de Jupiler Pro League promoveerden. En als assistent-coach promoveerde hij ook in 2018 met Cercle Brugge naar 1A. Eerder was Euvrard speler bij onder andere Cercle Brugge, STVV en het Nederlandse FC Den Bosch.

Euvrard tekent een contract voor onbepaalde duur bij SV Zulte Waregem. Samen met Jonathan Alves en Frédéric Stilmant als assistenten, leidt hij vandaag zijn eerste training bij Essevee.