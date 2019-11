Vincent Verschueren wint 6u van Kortrijk

Gisterenavond won Melissa Debackere al de openingsproef voor Davy Vanneste en Steve Bécaert. De Wervikse begon vanmorgen dus als leidster aan het echte werk: dertien proeven tegen de klok. Gisterenavond reed Vincent Verschueren een vierde tijd, maar vanmorgen was de Oost-Vlaming meteen wakker. De Skoda-piloot klokte in de eerste lus van vier proeven drie snelste tijden en nam ook de leiding. Davy Vanneste voelde zich goed in de Citroën C3 en strandde op 6.5 seconden.

De zege ging uiteindelijk vlot naar Mister Kortrijk Vincent Verschueren. Hij wint voor de vierde keer op rij, de vijfde keer in al in totaal. Bij de historics is de zege voor de Polle. Lietaer wint met zijn Ford Escort met maar liefst vijf minuten en 22 seconden voorsprong op Bjorn Syx.