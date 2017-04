De TAC-Rally is de derde manche van het Belgisch Kampioenschap. Voor Verschueren was het zijn eerste wedstrijd op West-Vlaams grondgebied en die bekroonde hij met zijn eerste zege in dit BK. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats. Kris Princen finishte op de tweede plaats. Hij maakte zijn wederoptreden nadat hij drie weken geleden crashte in Spa. Timothy Van Parijs werd derde.

Paul Lietaer uit Staden is de eerste West-Vlaming op de vierde plaats. Hij kon wel de Historics-race winnen.