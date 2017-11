Dit weekend vond in Komen het Vlaams kampioenschap snowboard slopestyle plaats, dat is een mix van adembenemende tricks op jumps en rails.

De sport is misschien niet zo bekend, maar Vlaming Seppe Smits is wel wereldkampioen in de discipline. Met 58 deelnemers is de tweede manche van het Vlaams kampioenschap alvast een succes. Bekijk het videoverslag hierboven.