Vlaams kampioenschap toestelturnen in Wevelgem

In Wevelgem werd dit weekend gestreden voor de Vlaamse titels in het toestelturnen. Het is een opwarmertje voor het Belgisch kampioenschap, binnen 2 weken.

Ze zijn nog bitterjong, maar hebben allemaal dezelfde droom. De jonge turners die dit weekend strijden voor de Vlaamse titel in Wevelgem. Uren training hebben de jonge gasten erop zitten om het beste te geven op de sprong, rekstok, vloer, paard met bogen, ringen en brug. Het Vlaams kampioenschap voor de jongens is de ultieme test voor het Belgisch kampioenschap over 14 dagen in Libramont. Bij de junioren is het ondermeer uitkijken naar Mattis Bouchet van Vaste Vuist Lauwe. De bijna 16-jarige Ieperling is erg sterk aan de ringen, één van zijn beste toestellen.Maar ook op de brug en de rekstok toont Bouchet zijn klasse. Hij kroont zich voor het eerst in zijn carrière tot Vlaams kampioen. Zijn grote doel is de jeugdolympiade in Hongarije eind juli.

Een sfeerverslag van het Vlaams Kamipoenschap in Wevelgem zie je in Sport West, vanaf 18u30 na het nieuws.