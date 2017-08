Vlotte winst voor Roeselare tegen OH Leuven

In de eerste helft had Roeselare het moeilijk om de Leuvense muur te slopen. De teams leken met een 0-0 naar de kleedkamers te moeten, maar op slag van rust zorgde Brouwers op aangeven van Lecomte toch voor de 1-0. OHL moest in de tweede helft komen en dat zorgde voor meer ruimte voor de thuisploeg. De tweede helft was nog geen drie minuten ver wanneer Samyn de 2-0 voorbij Henkinet schoof. In minuut 72 zette Van Acker met een mooi vluchtschot de 3-0 op het bord. Libert zorgde een kwartier voor affluiten nog voor een eerredder voor OHL. Eindstand: 3-1.