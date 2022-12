Vod van mecanicien Vanthourenhout kan van Aert niet stoppen

Ondanks een portie pech heeft Wout van Aert de wereldbekermanche in Dublin gewonnen. "Gelukkig eindigt dit verhaal positief, want anders was ik naar Ierland afgezakt om te verliezen door zo'n dom voorval", reageerde Van Aert na afloop op het vodincident.

Van Aert werd in de vijfde ronde aan de materiaalpost teruggeslagen door een vod van Michael Vanthourenhouts mecanicien die in zijn derailleur draaide, nadat de Belgische kampioen in het begin van de derde ronde tegen een paaltje schoof op de terreinen van de Sport Ireland Campus. Toch stoomde WVA door naar de koppositie, om uiteindelijk onbedreigd naar de overwinning te rijden.

Eli Iserbyt en Laurens Sweeck zorgden voor een uitstekende start. Wout van Aert, nog niet van de partij in de voorste startrijen, kende geen kanonstart zoals in Antwerpen vorige week en had wat tijd nodig om op te schuiven.

Versnelling Iserbyt en Vanthourenhout

In de tweede ronde versnelden ploegmaten Iserbyt en Vanthourenhout, Van Aert zag het gevaar en schoof op naar plek drie. Het parcours, intussen nagenoeg volledig ontdooid, werd meer en meer herschapen tot een modderbij en dat maakte het steeds lastiger. Iedereen maakte wel eens een foutje, zo ook Van Aert die in de derde ronde aan de materiaalpost tegen een paaltje reed en zo zijn vijf metgezellen even moest laten rijden.

Vod in versnellingsapparaat

Van Aert dichtte het gaatje, Iserbyt ging in de achtervolging voorbij Vanthourenhout en hij bracht daarna ook de anderen terug. Vier rondes waren voorbij, nog steeds maakten zeven renners kans op de zege. De kopman van Jumbo-Visma graaide een vod mee in ronde vijf. Hij moest te voet terugkeren en alsnog van fiets wisselen. Van Aert verloor daarbij 17 seconden, maar opnieuw zou hij zijn rentree vooraan maken, net voor het inrijden van de voorlaatste ronde.

In die zesde ronde nam Sweeck even het commando, maar schoof Van Aert al snel op naar plek drie. Pidcock moest gas terugnemen. En toen Van Aert halfweg die zesde ronde versnelde, had niemand een antwoord in de benen. Van Aert dook de slotronde in met een bonus van een kleine 10 seconden en bleef verder gespaard van pech. Hij breidde zijn voorsprong uit en soleerde naar de zege.