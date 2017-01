Eén week na het verlies op Antwerp is leider Roeselare niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel bij staartploeg Lommel. Lierse kan zo zondag de leidersplaats in de tweede periode overnemen.

Geen eerherstel voor SV Roeselare, na het verlies op Antwerp. De leider kwam wel 0-1 voor via Cornet maar Lommel lukte de gelijkmaker nog voor de rust. Na de pauze werd er niet meer gescoord. Roeselare pakt zo 1 op 6 en kan zondag Lierse zien leider worden in de tweede periode. Bij winst komt Lierse ook naast Roeselare in het algemene klassement.