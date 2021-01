Voetbal: amateurcompetitie wordt stopgezet

Zo wordt er alleen nog gevoetbald in de hoogste klasse, in 1B, en in de beker. Ook jeugdvoetbal tot en met de U13 blijft mogelijk. De coronacijfers zijn nog lang niet onder controle, en dus was dit volgens de voetbalbond de enige mogelijke beslissing. De competities worden als blanco beschouwd. Alle rangschikkingen worden geannuleerd. Er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers.

Covid-19 heeft dus een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet meer beoefenen. Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm. De KBVB is zich bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren. Daarom zal ze de bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden. Het totale steunpakket van de KBVB aan de clubs bedraagt hierdoor sinds het uitbreken van de pandemie zowat 8 miljoen euro.