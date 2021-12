Voetbal Vlaanderen overweegt matchen te verschuiven: "Zonder fans heeft het geen zin"

Dat heeft Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, woensdag gezegd in een reactie op de maatregelen. "Zonder fans heeft het voor onze clubs geen zin om te voetballen."

Het Overlegcomité heeft woensdag beslist dat er vanaf zondag geen publiek meer aanwezig mag zijn tijdens sportevenementen, en dat zowel voor prof- als amateurcompetities en zowel binnen als buiten. Die maatregel werd genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de ziekenhuizen laag te houden.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde het nieuwe pakket "preventief", omdat de onzekerheid over de nieuwe omikronvariant nog groot is. De impact op de nationale en provinciale reeksen blijft in eerste instantie beperkt. Komend weekend waren er door de winterstop al geen wedstrijden meer. De competities hernemen het weekend van 15 januari. "Al staan er een week voordien ook al matchen op het programma die eerder al uitgesteld waren door coronagevallen", licht Van Craen toe.

En dus kijkt Voetbal Vlaanderen nog even de kat uit de boom. Midden januari staat er namelijk een nieuw Overlegcomité op het programma. "We zullen dan kijken of het verbod op supporters behouden blijft." Voorlopig duurt de maatregel in principe tot eind januari. "Als dat zo blijft, zullen wij misschien alle matchen in januari verplaatsen. Het gaat dan om twee of drie weekends, dat is voor ons nog behapbaar", zegt Van Craen.

"Als het er meer worden, weet ik niet wat de gevolgen zijn. Dan dreigt de druk op de kalender toch groot te worden. Maar laat ons niet op de feiten vooruit lopen. Wat wel zeker is: zonder fans heeft voetballen voor ons weinig zin. Dat hebben de vorige lockdowns ons geleerd. De budgetten houden in grote mate rekening met de inkomsten van de horeca. Dus wedstrijden uitstellen, behoort tot de mogelijkheden."

Voetbal Vlaanderen betreurt de huidige maatregelen, net omdat de clubs de voorbije weken het vertrouwen met de fans aan het herstellen waren. "Het was een verademing om de supporters terug te zien. Niet alleen financieel, maar ook voor de sfeer", zegt Van Craen. "Maar de voorbije weken en maanden voelden de clubs toch nog de naweeën van de coronacrisis. Er was een significante daling van supporters. Vooral in het jeugdvoetbal. En ook bij de eerste ploegen gaven niet alle supporters opnieuw thuis. Er is toch sprake van een derde tot de helft minder aan omzetten."

Op de eerstvolgende raad van bestuur zal Voetbal Vlaanderen bekijken of er kalenderverschuivingen moeten gebeuren. Die besprekingen zouden nadien voortgezet worden binnen de crisiscel van de Belgische voetbalbond, waarin ook de ACFF zetelt, om tot gestroomlijnde beslissingen te komen.