Voetbalbond brengt racisme op het veld in kaart

Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische voetbalbond, gaat vanaf volgend seizoen het racismeprobleem op het veld nauwkeurig in kaart brengen. Op dit moment is de omvang daarvan allesbehalve duidelijk.

Concreet moet de ref bij elk incident of rode kaart inschatten in welke mate racisme aan de grondslag ligt. Dat schrijft Het Belang van Limburg maandag.

Racisme blijft niet beperkt tot de grote stadions maar duikt ook op in het amateurvoetbal. Hoe groot het probleem daar is, is echter niet duidelijk. "Wij krijgen die vraag geregeld maar op dit moment kunnen wij daar geen antwoord op formuleren", zegt Benny Mazur, secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen.

Nu al moet de scheidsrechter een verslag opmaken na elke rode kaart of incident. Daarin moet hij de feiten beschrijven die hij gezien of gehoord heeft. Er is ook een indicatieve tabel met 44 omschrijvingen van mogelijke overtredingen. Eén van die omschrijvingen is 'racistische of discriminerende uitlatingen of gedragingen'.

Extra vraag

Dat geeft volgens Voetbal Vlaanderen echter onvoldoende inzicht in het probleem. Daarom zullen scheidsrechters vanaf volgend seizoen een extra vraag moeten beantwoorden bij het invullen van zo'n verslag. Op een schaal van nul tot tien moeten ze inschatten in welke mate racisme aan de basis zou kunnen liggen van een overtreding of incident.

Mazur benadrukt dat deze maatregel niet zal volstaan om racisme uit het voetbal te bannen. "Maar dit zal ons wel helpen om er vat op te krijgen."