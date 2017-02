G-voetval is voetbal voor kinderen en jongeren met een beperking. De voetbalbond kondigde aan het G-voetbal beter te structureren en faciliteren. "Wij moeten daar structuur in brengen en die clubs en persoonlijke initiatieven ondersteunen", zegt CEO Koen De Brabander van de voetbalbond. "Wij kunnen daarin supporteren en faciliteren. En dat moeten wij gaan doen. En dat kan bijvoorbeeld begeleiding of coaching zijn, maar ook een aanpassing van de infrastructuur".