Voetballer moet rijexamens opnieuw afleggen

De speler van Anderlecht, momenteel uitgeleend aan het Franse Toulouse, moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen.

Op 20 augustus 2016 werd Lukebakio op de E40 in Jabbeke geflitst aan een gecorrigeerde snelheid van 158 kilometer per uur. Bovendien bleef de Congolese voetballer voortdurend op de linkerrijstrook. Volgens het openbaar ministerie reed de beloftevolle aanvaller ook veel te dicht achter zijn voorligger. Op het moment van de feiten had Lukebakio minder dan drie weken zijn rijbewijs......

"Ik was gehaast die dag, omdat ik naar familie moest", legde Lukebakio uit op de zitting. De voetballer verwees ook naar het feit dat hij met een nieuwe, sportieve wagen harder reed dan hij zelf besefte. "Maar in realiteit was dat zelfs 170 op uw teller", pikte de politierechter in. "Eigenlijk hebt u geluk dat u hier vandaag nog levend staat. Uw familie had levenslang op u kunnen wachten, en dan spreek ik nog niet over de andere mensen die u in gevaar brengt door zo te rijden. Ik hoop toch dat u daarover eens goed nadenkt."