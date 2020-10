voetbalmijnsport: lokale voetbalclubs verdedigen belang van teamsporten voor fysieke en mentale gezondheid

De lokale voetbalclubs maken zich ernstige zorgen over de sportende jeugd. "Voetbal is een sociale sport, speelt zich af in de open lucht en houdt ons en onze jeugd gezond, zowel fysiek als mentaal.", klinkt het bij Vis-Ta, de organisatie die de voetbalclubs verenigt.

"Onze clubs en vrijwilligers hebben de voorbije maanden veel werk verzet om op een veilige manier te voetballen. We zijn blij dat de jeugd van 6 tot 17 jaar kan verder spelen, maar wetenschappelijke studies wijzen uit dat onze jeugd van 17 tot pakweg 23 jaar volledig aan haar lot wordt overgelaten. Het is deze generatie die binnenkort de hele economie zal dragen. Bovendien is voetbal belangrijk want zélf sporten, passief of actief, houdt ons gemotiveerd en scherp."

Daarom roept de organisatie op om vanaf dit weekend massaal een sporttruitje uit te hangen met de slogen "Voetbal, mijn sport". "Als steun voor onze jongens en meisjes, voor onze trainers en bestuursleden, voor iedereen die zich in deze moeilijke tijden vrijwillig engageert en inzet om onze maatschappij nog een beetje warm en gezellig te houden.", aldus Vis-ta.