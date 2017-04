Vol huis voor belangrijke voetbalderby in Lauwe

De titelstrijd in eerste provinciale is razend spannend. Op twee speeldagen van het einde staat de top drie op twee punten van elkaar. White Star Lauwe moest aan de bak tegen dorpsgenoot Racing Lauwe.

Wingene en Zwevezele, de nummers twee en drie in het klassement, kregen dit weekend rust. Leider White Star Lauwe moest wel aan de bak tegen dorpsgenoot Racing Lauwe, momenteel achtste in de stand. Maar ook voor Racing was de wedstrijd van tel, want zij stonden op kop in de derde periode, waardoor ze nog uitzicht hebben op de eindronde. Het Omer De Witte stadion in Lauwe zat dan ook zo goed als vol voor deze derby.

White Star trekt uiteindelijk aan het langste eind, maar moet er hard voor knokken. Het wint uiteindelijk met 2-1, nadat het meer dan een uur met 10 stond en 0-1 achterkwam.