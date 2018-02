Volg de Belgian Cats via livestream

De Belgian Cats, de Belgische nationale vrouwenbasketploeg, ontvangen woensdagavond Zwitserland. Volg de EK-kwalificatiewedstrijd via livestream op focus-wtv.be.

De Belgische basketbalspeelsters speelden al drie wedstrijden in hun kwalificatiecampagne. Ze wonnen ruim in Zwitserland (56-85) en wonnen thuis na een demonstratie van Duitsland. (103-60). Maar vorig weekend verloren ze, zij het nipt met 53-48, in Tsjechië.

Volg via livestream

Woensdagavond ontvangen de Belgian Cats Zwitserland. Een nieuwe overwinning is een must. Je kan de wedstrijd via livestream volgen op onze website. De wedstrijd start om 20.30 uur.

Poulestand EK Kwalificatie

Tsjechië 3-6; België 3-5; Duitsland 3-4; Zwitersland 3-3

