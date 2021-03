Na een sterke prestatie tegen Decospan Menen vorige week staat Knack Volley Roeselare opnieuw in de finale van de play-offs. Ook Maaseik slaagde in dit opzet, weliswaar na een eerder moeizame thuisoverwinning tegen BDO Haasrode Leuven. Vandaag staan beide ploegen tegenover elkaar om uit te maken wie met het thuisvoordeel gaat lopen in de finale. Voor Knack Volley worden dit de 26ste play-off finales in de clubgeschiedenis. Daarvan won het er 11 en werd het 14 maal vice-kampioen.

