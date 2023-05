De Sint-Elooisprijs is aan zijn 67ste editie toe, en met winnaars als Mathieu van der Poel en Tim Merlier weet je dat hier geen pannenkoek wint. Vanaf half twee gaan 175 renners de strijd aan, in de hoop van Stan Dewulf te kunnen opvolgen als winnaar. Mis niks van dit spektakel, in de snelste aller kermiskoersen. Jeroen Sap en Johan Museeuw zijn vanaf half vier jullie commentatoren.